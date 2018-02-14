Киев заявил о готовности к компромиссам ради обмена пленными

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Киев готов к компромиссам ради продолжения обмена пленными в Донбассе, ожидает, что новый обмен состоится как можно скорее, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно скорее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", — написала Олифер в Facebook в среду по итогам очередного заседания контактной группы по Донбассу.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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