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    Геращенко: ответа от ополченцев по спискам на обмен пленными нет

    (обновлено: )10801
    Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, украинская сторона так и не получила "внятного ответа" на предложение по спискам по обмену пленными.
    Украинские пленные во время обмена пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы до сих пор не дали внятного ответа на предложение Киева по спискам для обмена пленными, написала на своей странице в Facebook представитель Киева, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января обменялись списками для обмена пленными.

    Геращенко пишет, что переговоры гуманитарной подгруппы завершилась безрезультатно из-за "деструктивной позиции" ополченцев. В частности, как пишет депутат, ополченцы не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести с их участием и МККК.

    "И до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО (представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пытается привязать освобождение заложников к вопросу амнистии. Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения", — написала Геращенко. Она отметила, что Киев также готов передать РФ осужденных на Украине российских граждан в обмен на осужденных в России украинцев.

    В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.

     

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