В ЛНР заявили, что Киев не подтвердил готовность к обмену пленными

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Представители Киева на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске не подтвердили готовность к обмену удерживаемыми лицами, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

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"Сегодня на повестке дня заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам было обсуждение обмена незаконно удерживаемыми лицами. Украинская сторона, в отличие от республик, не подтвердила готовность к проведению обмена", — сказала она.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".