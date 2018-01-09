После обмена пленными ситуация на Донбассе стабилизировалась – спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Рождественское перемирие" на востоке нарушено. Почти сутки обе стороны сохраняли режим тишины, однако, накануне вечером ситуация изменилась. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, "рождественское перемирие" сорвали противники. Они применили минометы и стрелковое оружие у Верхнеторецком (Донецкий направление).

При этом в штабе АТО отметили, что украинские военные огонь не открывали. Там также добавили, что на других участках линии соприкосновения в Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано.

Подробнее о том, что происходит на востоке Украины, рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

Расскажите, какая ситуация на Донбассе сейчас?

– Можно с уверенностью говорить, что вчера был один обстрел в районе Верхнеторецка. Он был недолгосрочным. Но, тем не менее, там применялись минометы. И если говорить о положительных факторах – это единственный обстрел в зоне АТО. На моей памяти такого за последних несколько лет не было. То есть никогда эти перемирия не соблюдались в полном объеме, и всегда обстрелы происходили, и происходили в достаточно большем количестве. Я бы сказал, что все-таки это положительная тенденция на данный момент. И вот эта договоренность о прекращении огня на праздник действительно соблюдается. И люди, которые находятся на неподконтрольной территории, оценивают ситуацию, как позитивную, поскольку прошел масштабный обмен.

Сейчас в целом соблюдается это перемирие. Говорится о втором обмене уже в формате всех на всех. То есть люди надеются на то, что все-таки эта ситуация продолжится и станет стабильной. И, в общем-то настроение по этому поводу в Донецке достаточно праздничное такое, царит рождественская атмосфера, достаточно много людей на улицах, больше даже, чем в новогоднюю ночь. Но вчера здесь местные так сказать власти отменили комендантский час. Это дало возможность людям провести больше времени на праздники на площадях. То есть я бы все-таки позитивно оценивал нынешнюю ситуацию в Донецком регионе.

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В соцсетях жители Донецка и Макеевки сообщают, что накануне вечером недалеко был мощный взрыв. Что вы знаете об этом?

– Да, действительно, была такая информация. Люди говорили об этом, и слышно было во всем районе, если брать конгломерат Донецк, Макеевка, Ясинватая, Авдеевка. Мощный был достаточно взрыв. Но что это такое, никто точно сказать не может. Я подозреваю, что это все-таки была утилизация каких-то ненужных боеприпасов, поскольку нет сообщения о повреждениях жилых массивов, нет сообщения о раненых. То есть это те вещи, которые иногда здесь происходят, достаточно часто сообщается о неизвестных взрывах именно в этом районе, кстати.

В соцсетях появилась информация от националистического движения "Карпатская Сечь", что 7 января в зоне АТО погиб военнослужащий. В то же время в штабе АТО говорят, что это была небоевая потеря. Что вы об этом знаете?

– Знаю тоже на основании тех сообщений в соцсетях и слов людей, которые имеют отношение к подразделениям, находящимся на передовой. Действительно можем говорить о том, что произошла трагедия, но и что там случилось, пока дополнительной информации нет. Скорее всего, это была не боевая потеря в том плане, что военнослужащий либо подорвался на неустановленном боеприпасе, или случилось что-то еще. Но это было однозначно не в результате обстрелов со стороны противника.

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Какая сейчас ситуация на КПП?

– Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме, что естественно, поскольку нет обстрелов. Мы точно знаем, что очереди условно небольшие — до 50 автомобилей, это немного. Можно говорить о том, что нет такого движения, режима будничных дней. Но с другой стороны, все равно и по вчерашнему дню, и по сегодняшнему, можно отметить тот момент, что со стороны Донецка, со стороны неподконтрольных территорий стало выезжать людей больше. Я думаю, что это те люди, которые приезжали на праздники домой с мирных территорий, возвращаются домой. Точно понимаю, что нет инцидентов, нет каких-то конфликтных ситуаций, то есть все действительно работает в штатном, спокойном режиме.

Во вторник, 9 января, первый рабочий день после длительных праздников. Какие ваши прогнозы о том, что будет происходить в Донецком регионе?

– Сложно говорить о каких-то прогнозах, все надежды на то, чтобы действительно сохранялся режим прекращения огня и в общем-то все предпосылки к этому есть. Все идет к тому, что все может быть спокойно и неделя начнется вот в этом мирном режиме, на что мы здесь и они там надеемся.

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