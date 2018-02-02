Кучма назвал сроки нового обмена пленными

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что очередной обмен военнопленными в Донбассе может состояться до марта, передают "Українські Новини".

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"Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это будет. Переговоры ведутся очень активно. Но это зависит от многих-многих факторов, а самый главный фактор — это позиция российской стороны. Если Россия скажет "да", тогда состоится обмен", — отметил он.

"Вы же видите, какая сейчас ситуация, в том числе в России, в связи с этими списками. Это тоже влияет, еще и накануне выборов. Хотя мне кажется, что накануне выборов такой гуманитарный акт был бы полезным и для Президента Российской Федерации. Все же думаю, что обмен до марта обязательно будет. Мне и всем так хотелось бы", — сказал он.

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявил, что представители Киева на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске не подтвердили готовность к обмену удерживаемыми лицами.