В ЛНР заявили, что предложения Киева по пленным противоречат "Минску"

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Предложения украинской стороны по обмену пленными противоречат минским договоренностям, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Поступившие нам со стороны Украины предложения по вопросу обмена удерживаемыми лицами со стороны Украины идут вразрез с минскими договоренностями", — заявила собеседник агентства.

Представитель ЛНР добавила, что также новые предложения Киева противоречат ранее заявленным предложениям "о проведении поэтапного обмена".

"Сейчас у нас есть достоверная информации о задержании в Украине за политические убеждения, идущими вразрез с позицией официального Киева, еще более 70 человек", — добавила она.

Кобцева уточнила, что в ЛНР готовы к диалогу и рассмотрению вариантов, которые не противоречат интересам самопровозглашенной республики.

"Лица, удерживаемые в Украине, которые защищали ЛНР на передовых позициях, должны быть освобождены", — отметила Кобцева.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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