В ДНР заявили, что у них 14 пленных украинцев, а у Киева - 300 ополченцев

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что на территории ДНР находятся 14 пленных украинских силовиков.

"Украинская сторона разыскивает порядка 115 человек. На данный момент установлено 14 человек. По остальным запросам работа ведется", — сказала Морозова РИА Новости.

Также, по ее словам, Киев удерживает в плену почти 300 сторонников ДНР.

"У нас есть два списка, которые мы подаем в Минске. Первый список – это без вести пропавшие, в котором числятся 446 человек. И второй список, где 297 человек, — где у нас было хотя бы какое-то малейшее подтверждение, что они действительно были задержаны украинскими спецслужбами", — сказала Морозова.

По ее словам, Киев подтвердил задержание 81 человека из этого списка. Омбудсмен ДНР выразила надежду, что число подтвержденных властями Украины лиц увеличится.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".