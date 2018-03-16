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    Общество

    В ДНР заявили, что у них 14 пленных украинцев, а у Киева - 300 ополченцев

    (обновлено: )12401
    В ДНР отметили, что Киев подтвердил задержание 81 человека из этого списка. Омбудсмен ДНР выразила надежду, что число подтвержденных властями Украины лиц увеличится.
    Сотрудники военной полиции ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что на территории ДНР находятся 14 пленных украинских силовиков.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украинская сторона разыскивает порядка 115 человек. На данный момент установлено 14 человек. По остальным запросам работа ведется", — сказала Морозова РИА Новости.

    Также, по ее словам, Киев удерживает в плену почти 300 сторонников ДНР.

    "У нас есть два списка, которые мы подаем в Минске. Первый список – это без вести пропавшие, в котором числятся 446 человек. И второй список, где 297 человек, — где у нас было хотя бы какое-то малейшее подтверждение, что они действительно были задержаны украинскими спецслужбами", — сказала Морозова.

    По ее словам, Киев подтвердил задержание 81 человека из этого списка. Омбудсмен ДНР выразила надежду, что число подтвержденных властями Украины лиц увеличится.

    В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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