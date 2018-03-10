В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
Борис Грызлов считает, что законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям, а Ирина Яровая полагает, что Порошенко "пытается получить разрешение на проведение там военных операций в отношении мирных жителей".
Представители ОБСЕ высказали обеспокоенность негативными тенденциями в сфере соблюдения перемирия в Донбассе. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, тема размещения в регионе миротворцев ООН в ходе переговоров не обсуждалась.
По словам полпреда РФ в контактной группе, важным условием развертывания контингента ООН на востоке Украины "должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса" и внесение в него поправок.
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов на очередном заседании в Минске заявил, что "Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям".
Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа, заявил полпред России в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".