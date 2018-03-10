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    Борис Грызлов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
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    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе
    18:15 02.03.2018
    349Донбасс: новое перемирие
    Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что контактная группа при участии представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР подтвердила полную приверженность прекращению огня с 5 марта.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Контактная группа планирует новое перемирие в Донбассе - Грызлов
    18:43 28.02.2018
    368
    Как уточняется, на встрече контактной группы в среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики поставили вопрос о росте числа нарушений Киевом режима прекращения огня.
    Александр Турчинов
    Россия прокомментировала заявление Турчинова по Донбассу
    16:35 13.02.2018
    7337
    По словам Бориса Грызлова, РФ намерена просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы Эртурула Апакана дать оценку высказываниям Александра Турчинова.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Грызлов назвал единственную формулу урегулирования конфликта в Донбассе
    16:41 31.01.2018
    734Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Бориса Грызлова, контактная группа обсудила действие режима прекращения огня и констатировала уменьшение количества его нарушений на линии соприкосновения.
    Флаги Украины и России
    Россия потребовала от Киева полностью снять блокаду Донбасса
    16:26 31.01.2018
    3925Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Бориса Грызлова, "надо безотлагательно ввести в действие закон об особом статусе Донбасса, с вступлением его в силу по формуле Штайнмайера, и закон об амнистии".
    Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
    Названы приоритеты России в работе контактной группы по Донбассу
    08:53 18.01.2018
    699Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Бориса Грызлова, российская делегация сосредоточит усилия на четырех равно приоритетных задачах. Одна из них - обеспечение результативности работы политической подгруппы.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Москва обвинила Киев в шагах к "заморозке" конфликта в Донбассе
    08:51 18.01.2018
    253Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Борис Грызлов считает, что "топтание на месте" чревато "заморозкой" конфликта на востоке Украины. По его мнению, этого на словах не хочет официальный Киев, но "к чему на деле ведут его действия".
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Донбасс за год: перемирия, обстрелы, эскалации
    15:27 24.12.2017
    323Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Контактная группа по Донбассу согласовала очередной режим прекращения огня в Донбассе на новогодние праздники, однако зачастую затишье в зоне конфликта непродолжительно.
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия
    12:38 23.12.2017
    413Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Контактная группа по Донбассу согласовала очередной режим прекращения огня в на новогодние праздники, однако зачастую затишье в зоне конфликта непродолжительно.
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Грызлов: контактная группа призывает прекратить огонь в Донбассе с 23 декабря
    16:47 20.12.2017
    355Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам полпреда России Бориса Грызлова, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.
    Борис Грызлов
    Подход украинских политиков к миссии ООН в Донбассе неприемлем - Грызлов
    04:38 11.10.2017
    482Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе заявил, что "некоторые политики в Украине рассматривают контингент миссии ООН как некий передовой отряд".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча контактной группы по Донбассу в Минске: фиксация очевидного
    12:35 05.10.2017
    484Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
    Флаг России
    "Разрешение на преступление". Россия о проекте Порошенко по Донбассу
    20:09 04.10.2017
    2610Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Борис Грызлов считает, что законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям, а Ирина Яровая полагает, что Порошенко "пытается получить разрешение на проведение там военных операций в отношении мирных жителей".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Минск, встреча контактной группы: отсутствие результата – тоже результат
    12:12 21.09.2017
    632Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Представители ОБСЕ высказали обеспокоенность негативными тенденциями в сфере соблюдения перемирия в Донбассе. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, тема размещения в регионе миротворцев ООН в ходе переговоров не обсуждалась.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе. ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию - Грызлов
    18:26 06.09.2017
    416Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам полпреда РФ в контактной группе, важным условием развертывания контингента ООН на востоке Украины "должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса" и внесение в него поправок.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    В РФ заявили об усилении Киевом блокады Донбасса
    05:10 24.08.2017
    667Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов на очередном заседании в Минске заявил, что "Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям".
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске
    "Школьное" перемирие. В Минске объявили о новом прекращении огня в Донбассе
    18:41 23.08.2017
    267Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа, заявил полпред России в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.
    Борис Грызлов
    В России прокомментировали увеличение военных расходов в Украине
    16:42 02.08.2017
    861
    Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко изменений в госбюджет.
    Ситуация в поселке Станица Луганская
    Переговоры в Минске. Принято решение о разведении сил в Станице Луганская
    19:40 19.07.2017
    772Создание "Малороссии". Конец войне?.
    О том, что принято решение о разведении сил в Станице Луганская, сообщил представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов после переговоров в Минске.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Грызлов заявил о предпосылках для обмена пленными в Донбассе
    12:36 19.07.2017
    351
    По словам полпреда РФ в Контактной группе по Донбассу, "финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет".
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    08:15 09.03.2018
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    Александр Турчинов
    Россия прокомментировала заявление Турчинова по Донбассу
    16:35 13.02.2018
    7337
    По словам Бориса Грызлова, РФ намерена просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы Эртурула Апакана дать оценку высказываниям Александра Турчинова.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Контактная группа планирует новое перемирие в Донбассе - Грызлов
    18:43 28.02.2018
    368
    Как уточняется, на встрече контактной группы в среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики поставили вопрос о росте числа нарушений Киевом режима прекращения огня.
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе
    18:15 02.03.2018
    349
    Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что контактная группа при участии представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР подтвердила полную приверженность прекращению огня с 5 марта.
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