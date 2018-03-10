Представители ОБСЕ высказали обеспокоенность негативными тенденциями в сфере соблюдения перемирия в Донбассе. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, тема размещения в регионе миротворцев ООН в ходе переговоров не обсуждалась.
Как заявил полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, о намерении начать разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 2 ноября заявили во время внеочередной видеоконференции контактной группы по Украине.
По словам полпреда ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта Владислава Дейнего, "вопросы, которые рассматриваются в экономической подгруппе, - это те пункты, которые идут на фоне неразрешимости политических вопросов".
Полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего сообщил, что после длительного этапа переговоров украинская сторона все же согласилась на предложенную ОБСЕ компромиссную редакцию текста Рамочного соглашения.
По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Владислава Дейнего, глава ДНР подписал тексты двух соглашений, которые сделаны в пяти экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что "как минимум, полгода уйдет на то, чтобы конституционную реформу довести до ума, не менее месяца уйдет на принятие закона о выборах и 90 дней на подготовку".
Целый ряд обстрелов со стороны ВСУ перечеркнул благие намерения участников контактной группы реализовать в полной мере первый пункт комплекса мер, заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах контактной группы Владислав Дейнего.
Дейнего отметил, что "рабочая группа в этом направлении работала достаточно интенсивно и после такой оценки "нормандской четверки" она еще более интенсивно продолжит работу по вопросам подготовки модальности выборов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".