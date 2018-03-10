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    Владислав Дейнего

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Минск, встреча контактной группы: отсутствие результата – тоже результат
    12:12 21.09.2017
    632Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Представители ОБСЕ высказали обеспокоенность негативными тенденциями в сфере соблюдения перемирия в Донбассе. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, тема размещения в регионе миротворцев ООН в ходе переговоров не обсуждалась.
    Пограничный пункт. Архивное фото
    ЛНР о миротворцах: на границе контингента не будет
    11:12 14.09.2017
    1144Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего предложил рассмотреть "возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией".
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Разведение сил в районе Станицы Луганской запланировано на 20 февраля
    03:59 19.02.2017
    324Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам полпреда Луганской народной республики на минских переговорах Владислава Дейнего, документы переданы СММ ОБСЕ. Отвод вооружений в районе Станицы Луганской запланирован на 20 февраля.
    Водопроводные трубы
    Украина прекратила поставки воды в ЛНР из Петровского водозабора
    00:57 02.12.2016
    477Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам полпреда ЛНР Владислава Дейнего, ситуация под контролем, "вода будет поступать, люди будут обеспечены водой в пределах тех возможностей, которые у нас есть, без воды не останется никто".
    Владислав Дейнего
    Киев начнет разведение сил у Станицы Луганской 2 ноября - Дейнего
    18:22 29.10.2016
    836"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как заявил полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, о намерении начать разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 2 ноября заявили во время внеочередной видеоконференции контактной группы по Украине.
    Владислав Дейнего
    Дейнего анонсировал разведение сил у Станицы Луганской 13 октября
    22:25 11.10.2016
    198Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам Дейнего, несмотря на готовность ЛНР приступить к разведению сил, рамочное решение до сих пор не было реализовано в полном объеме. В срыве договоренностей полпред обвинил Киев.
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    ДНР и ЛНР готовы возобновить поставки угля Украине - СМИ
    02:31 03.10.2016
    746Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам полпреда ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта Владислава Дейнего, "вопросы, которые рассматриваются в экономической подгруппе, - это те пункты, которые идут на фоне неразрешимости политических вопросов".
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Согласован текст соглашения о разведении сторон в Донбассе - Дейнего
    19:40 20.09.2016
    3171Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего сообщил, что после длительного этапа переговоров украинская сторона все же согласилась на предложенную ОБСЕ компромиссную редакцию текста Рамочного соглашения.
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    До конца 2016 года выборов в Донбассе не будет - ЛНР
    11:54 05.09.2016
    1988Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В ЛНР заявили, что на данный момент время для подготовки к выборам упущено, таким образом не осталось времени для создания законодательной базы для проведения этих выборов.
    Флаг ЛНР
    ЛНР: есть основания надеяться, что Украина будет соблюдать перемирие
    15:28 01.09.2016
    316Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Представитель самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что есть основания надеяться, что Украина все-таки будет соблюдать перемирие.
    Представитель Луганской народной республики Владислав Дейнего. Архивное фото
    ДНР и ЛНР обвиняют Украину в ужесточениях условий выплат пенсий
    20:19 15.06.2016
    2433
    По словам полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, украинская сторона представила условия, при которых упрощенная система доступна только временным переселенцам.
    Владислав Дейнего. Архивное фото
    Подписанные главами ДНР И ЛНР документы по безопасности переданы ОБСЕ - Дейнего
    23:22 05.03.2016
    504Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Владислава Дейнего, глава ДНР подписал тексты двух соглашений, которые сделаны в пяти экземплярах, по одному для каждой из сторон.
    Владислав Дейнего
    На подготовку выборов в Донбассе понадобится не менее 10 месяцев - Дейнего
    12:23 14.02.2016
    520Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что "как минимум, полгода уйдет на то, чтобы конституционную реформу довести до ума, не менее месяца уйдет на принятие закона о выборах и 90 дней на подготовку".
    В Донецкой области открыли новый пункт пропуска возле села Пищевик
    Украина сокращает число пунктов пропуска на границе с ЛНР - Дейнего
    11:40 14.02.2016
    416Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ситуация усугубляется, Украина постоянно создает для ЛНР все более и более жесткие условия выживания.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Участники контактной группы не согласовали дату ближайшей встречи - ЛНР
    15:45 08.02.2016
    150Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Как сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, дата переговоров участниками контактной группы пока не согласована.
    Денис Пушилин (справа) и Владислав Дейнего
    ДНР и ЛНР: Украина не выполнила ключевых условий политчасти "Минска-2"
    15:01 01.02.2016
    1090Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Пушилин и Дейнего также подчеркнули, что даже если Верховная Рада примет поправки в Конституцию в части децентрализации, они не были согласованы с представителями республик.
    Представитель Луганской народной республики Владислав Дейнего. Архивное фото
    Дейнего: "нормандская четверка" поставила задачу вернуться к вопросу прекращения огня
    21:25 31.12.2015
    471Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Целый ряд обстрелов со стороны ВСУ перечеркнул благие намерения участников контактной группы реализовать в полной мере первый пункт комплекса мер, заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах контактной группы Владислав Дейнего.
    Представитель Луганской народной республики Владислав Дейнего. Архивное фото
    Дейнего: политическая группа активизирует работу по выборам в Донбассе
    16:58 30.12.2015
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    Дейнего отметил, что "рабочая группа в этом направлении работала достаточно интенсивно и после такой оценки "нормандской четверки" она еще более интенсивно продолжит работу по вопросам подготовки модальности выборов".
    Борис Грызлов
    Грызлов - полпред РФ в контактной группе по Украине. Мнение экспертов
    12:00 27.12.2015
    2279Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Президент РФ Владимир Путин в субботу назначил постоянного члена Совета Безопасности России Бориса Грызлова полномочным представителем в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.
    Владислав Дейнего. Архивное фото
    Дейнего о санкциях США: я польщен признанием моих заслуг
    01:46 23.12.2015
    145Новые санкции в отношении России.
    Министерство финансов США объявило во вторник о введении санкций в отношении ряда руководителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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