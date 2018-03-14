Контактная группа договорилась о разведении сил у Станицы Луганской

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Контактная группа по Донбассу договорилась о разведении сил в районе Станицы Луганской с 18 марта, сообщил журналистам полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

По итогам переговоров контактной группы в среду, он напомнил, что попытки развести силы в районе Станицы Луганской осуществляются уже полтора года.

"Эта ситуация тормозит процесс разведения сил и средств на всей линии соприкосновения, что могло бы стать гарантией полного прекращения огня. Сегодня в очередной раз стороны договорились развести силы в районе Станицы Луганской. Сейчас это 18 марта", — заявил он.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.