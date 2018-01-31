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    Грызлов назвал единственную формулу урегулирования конфликта в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (486)

    (обновлено: )44242
    По словам Бориса Грызлова, контактная группа обсудила действие режима прекращения огня и констатировала уменьшение количества его нарушений на линии соприкосновения.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Минские соглашения являются единственной международно признанной формулой урегулирования в Донбассе, заявил журналистам постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Борис Грызлов по итогам заседания группы.

    "Убежден, что минские соглашения были и остаются единственной международно признанной формулой урегулирования на Донбассе", — заявил Грызлов.

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    По его словам, контактная группа обсудила действие режима прекращения огня и констатировала уменьшение количества его нарушений на линии соприкосновения, когда стрельбы либо не было вообще, либо инциденты носили единичный характер.

    "Это показывает, что при наличии политической воли вопросы с безопасностью могут решаться… Несмотря на относительное затишье в январе, на большей части линии соприкосновения зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ, например, обстрел 21 января автобуса в нейтральной зоне под Волновахой, в результате чего погиб мирный житель. При этом виновные в нарушении режима прекращения огня никакой ответственности не понесли", — рассказал Грызлов.

    Он также заявил, что украинская сторона продолжает блокировать разведение сил в районе Станицы Луганской.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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