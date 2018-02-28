Контактная группа планирует новое перемирие в Донбассе - Грызлов

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации в Украине считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие в Донбассе из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"В течение "новогоднего" или "рождественского" перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие", — заявил Грызлов по итогам переговоров.

По его словам, на встрече контактной группы в среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики поставили вопрос о росте числа нарушений Киевом режима прекращения огня, обстрелах, нарушениях в режиме отвода запрещенных минскими соглашениями вооружений от линии соприкосновения.

"Российская делегация предложила ОБСЕ более четко фиксировать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня и исполнение этих приказов личным составом формирований противостоящих сторон", — добавил постпред РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.