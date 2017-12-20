Грызлов: контактная группа призывает прекратить огонь в Донбассе с 23 декабря

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации в Украине высказалась за прекращение огня в Донбассе с полуночи 23 декабря, заявил журналистам постпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

Напомним, что в среду депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил о необходимости поиска другой страны для переговоров по Донбассу, кроме Белоруссии, которая проголосовала против украинской резолюции по обеспечению прав человека в Крыму в Генассамблеи ООН.

"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими Рождественскими и Новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 часов 23 декабря 2017 года", — сообщил он по окончании переговоров в Минске.

По словам Грызлова, контактная группа подчеркнула необходимость издания или возобновления соответствующих приказов, включающих дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.

Уже известно, что в следующий раз контактная группа планируется собраться в Минске 18 января 2018 года.

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Перед началом переговоров Грызлов заявлял, что украинская сторона срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе и что заседание контактной группы в Минске, – это последний шанс вернуться к этому процессу.