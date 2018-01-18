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    Москва обвинила Киев в шагах к "заморозке" конфликта в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (439)

    (обновлено: )17040
    Борис Грызлов считает, что "топтание на месте" чревато "заморозкой" конфликта на востоке Украины. По его мнению, этого на словах не хочет официальный Киев, но "к чему на деле ведут его действия".
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов заявил, что действия Киева ведут к "заморозке" конфликта в Донбассе.

    В беседе с журналистами в Минске он отметил важность решения гуманитарных вопросов, в частности, по обмену пленными.

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    "Топтание на месте в этой сфере более нетерпимо, так как чревато "заморозкой" конфликта, чего на словах не хочет официальный Киев и к чему на деле ведут его действия", — сказал Грызлов.

    Контрольно-пропускной пункт в Донецкой области. Архивное фото
    УНИАН
    Изоляция Донбасса. Теперь окончательно?

    По его словам, чтобы избежать этого РФ будет настаивать на обязательном протоколировании всех заявлений и предложений в ходе встреч гуманитарной подгруппы. В случае отказа какой-либо из сторон от подобного протоколирования РФ будет информировать об этом международную общественность.

    "Без подобной, на первый взгляд, сугубо технической меры продвижение вперёд в решении политических вопросов — главных вопросов урегулирования — представляется невозможным", — отметил он.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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