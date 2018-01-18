Москва обвинила Киев в шагах к "заморозке" конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов заявил, что действия Киева ведут к "заморозке" конфликта в Донбассе.

В беседе с журналистами в Минске он отметил важность решения гуманитарных вопросов, в частности, по обмену пленными.

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"Топтание на месте в этой сфере более нетерпимо, так как чревато "заморозкой" конфликта, чего на словах не хочет официальный Киев и к чему на деле ведут его действия", — сказал Грызлов.

По его словам, чтобы избежать этого РФ будет настаивать на обязательном протоколировании всех заявлений и предложений в ходе встреч гуманитарной подгруппы. В случае отказа какой-либо из сторон от подобного протоколирования РФ будет информировать об этом международную общественность.

"Без подобной, на первый взгляд, сугубо технической меры продвижение вперёд в решении политических вопросов — главных вопросов урегулирования — представляется невозможным", — отметил он.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.