Изоляция Донбасса. Теперь окончательно?

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

С начала января 2018 года сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также работникам предприятий государственной и муниципальной форм собственности временно запрещен выезд в Украину. Об этом накануне, ссылаясь на указ главы региона Александра Захарченко, заявили в пресс-службе министерства государственной безопасности самопровозглашенной ДНР.

"В связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, в том числе работников предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности, которых под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР, 15 декабря 2017 года главой ДНР Александром Захарченко, в первую очередь с целью обеспечения личной безопасности граждан ДНР, подписан указ №363 "О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что только за 2017 год спецслужбами самопровозглашенной республики по подозрению в шпионаже и государственной измене выявлено и задержано 246 граждан, из них 148 лиц – сотрудники государственной сферы ДНР. По данным силовиков каждый человек был завербован представителями украинских спецслужб под угрозой расправы над ними, членами их семей или пытками. Кроме того, сообщается, что среди граждан, переданных Донецку в ходе недавнего обмена пленными, также присутствуют работники государственных предприятий ДНР, отказавшиеся от сотрудничества со спецслужбами Украины.

Известно, что в последние несколько дней сотрудников бюджетных предприятий и организаций стали массово вызывать в отделы кадров, где их ознакомляют с новым указом и просят расписаться в соответствующих бумагах. Впрочем, пока неизвестно смогут ли граждане ДНР де-юре попавшие в списки невыездных в дальнейшем пересекать линию разграничения или же данная мера носит только рекомендательный характер. Сейчас жители Донецка активно обсуждают нововведение, мнения местных жителей на этот счет разделились и пока неоднозначны.

С одной стороны власти ДНР запретили выезжать на украинскую территорию не только местным чиновникам, которые по факту и так не ездят на ту сторону. Больше всего запрет может ударить именно по гражданскому населению. Прежде всего, речь идет об учителях, преподавателях ВУЗов, работниках медицинской сферы и многих других, которые трудятся в государственной и муниципальной сфере. Люди опасаются, что теперь они не смогут выехать в Украину по личным делам, навестить родственников и близких, которые проживают за линией разграничения.

В то же время жители Донецка понимают, что в условиях сложнейшей военной обстановки ситуация в Донбассе не улучшается и такие порядки вполне оправданы. Пересекать украинские блокпосты жителям ДНР становится все труднее и опаснее: основной страх, который преследует граждан, пересекающих линию разграничения, особенно молодых людей и лиц мужского пола – быть необоснованно арестованным, попасть в плен, в застенки украинских спецслужб.

Словом, в ближайшее время Верховная Рада Украины собирается принимать закон о так называемой "деоккупации Донбасса", в рамках которого сотни тысяч жителей народных республик Донбасса могут быть объявлены коллаборантами и тогда количество заложников со стороны жителей региона может значительно возрасти. Получается, что в этой ситуации власти непризнанной ДНР принимают зеркальные меры по защите местного населения, так как, освобождать потом людей из плена будет значительно труднее.

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Отметим, что служащим украинских государственных структур запретили ездить в самопровозглашенные республики Донбасса еще в начале 2016 года. Так, губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявлял, что были зафиксированы неоднократные случаи, когда украинские чиновники вступали в некие сговоры с представителями ЛДНР и подписывали определенные документы. Чтобы остановить любое взаимодействие госслужащих с неподконтрольными Киеву территориями, украинские власти приняли решение передать украинским пограничникам списки всех работников Донецкой областной и районных администраций, а также других госструктур, которым на неопределенное время запрещено въезжать в Донецк и Луганск.