ДТП в Донбассе: легковушка влетела в автобус

Пресс-служба Нацполиции в Facebook

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Донецкой области, недалеко от поселка Мирноград, Покровского района, произошло серьезное ДТП: водитель ВАЗа, не справившись с управлением, вылетел из поворота и врезался в пассажирский автобус.

В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Как выяснили полицейские, водитель легковушки на заснеженной трассе не вписался в поворот и его машину вынесло на встречную полосу, где она протаранила пассажирский автобус.

"В результате ДТП пострадали 31-летний водитель и двое пассажиров легковушки – 19-летний парень и 42-летняя женщина. Потерпевшие доставлены в травматологическое отделение местной больницы", – говорится в сообщении.

В автобусе на момент столкновения находилось семь пассажиров, которые получили незначительные повреждения и в госпитализации не нуждались.

По факту столкновения открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.