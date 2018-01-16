наверх
16.01.201822:46
Курсы валют НБУ
  • USD28.57+ 0.03
  • EUR35.07+ 0.44
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП в Донбассе: легковушка влетела в автобус

    (обновлено: )17201
    В результате ДТП пострадали 31-летний водитель и двое пассажиров легковушки – 19-летний парень и 42-летняя женщина. Потерпевшие доставлены в травматологическое отделение местной больницы.
    ДТП в Донбассе
    Пресс-служба Нацполиции в Facebook

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Донецкой области, недалеко от поселка Мирноград, Покровского района, произошло серьезное ДТП: водитель ВАЗа, не справившись с управлением, вылетел из поворота и врезался в пассажирский автобус.

    Николаев заметает снегом. Видео
    Канал Новости-N на Youtube
    Из-за снегопада в Николаеве множество ДТП, власти с ЧП не справляются - СМИ

    В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

    Как выяснили полицейские, водитель легковушки на заснеженной трассе не вписался в поворот и его машину вынесло на встречную полосу, где она протаранила пассажирский автобус.

    "В результате ДТП пострадали 31-летний водитель и двое пассажиров легковушки – 19-летний парень и 42-летняя женщина. Потерпевшие доставлены в травматологическое отделение местной больницы", – говорится в сообщении.
    В автобусе на момент столкновения находилось семь пассажиров, которые получили незначительные повреждения и в госпитализации не нуждались.

    По факту столкновения открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", ведется досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине