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    Корь дошла до Донбасса: вспышка зафиксирована в Донецкой области

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (65)

    (обновлено: )26301
    В Покровском районе Донецкой области в одной из школ продлили каникулы из-за заболевшего корью первоклассника. Всего в районе шесть больных краснухой.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Донецкой области произошла вспышка кори, случаи заболевания зафиксированы в Покровском районе.

    Карта распространения кори в Украине
    РИА Новости Украина
    Корь в Украине: карта очагов эпидемии

    Уже известно о шести заболевших, среди которых есть ребенок, передает "UA: ДОНБАСС".

    "Корью заболели в Покровске и Родинском. В Покровске создали оперативный для борьбы с болезнью, в школе №6, где заболел первоклассник, продлили каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме", — сообщает издание.

    Медики объявили, что бесплатно вакцинироваться от кори в Покровске смогут только дети. Вакцинация проводится в возрасте 1 и 6 лет, если ранее отказывались — до 18 лет.

    Взрослые могут приобрести препарат самостоятельно, в аптеках города он стоит около 600 гривен.

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    Ранее глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что за первые две недели 2018 года корью в Украине заболели уже 1285 человек.

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