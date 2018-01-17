Корь дошла до Донбасса: вспышка зафиксирована в Донецкой области

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Донецкой области произошла вспышка кори, случаи заболевания зафиксированы в Покровском районе.

Уже известно о шести заболевших, среди которых есть ребенок, передает "UA: ДОНБАСС".

"Корью заболели в Покровске и Родинском. В Покровске создали оперативный для борьбы с болезнью, в школе №6, где заболел первоклассник, продлили каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме", — сообщает издание.

Медики объявили, что бесплатно вакцинироваться от кори в Покровске смогут только дети. Вакцинация проводится в возрасте 1 и 6 лет, если ранее отказывались — до 18 лет.

Взрослые могут приобрести препарат самостоятельно, в аптеках города он стоит около 600 гривен.

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Ранее глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что за первые две недели 2018 года корью в Украине заболели уже 1285 человек.