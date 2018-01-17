Генсек: урегулирование в Донбассе - один из приоритетов ООН в 2018 году

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины, станет одним из приоритетов Организации Объединенных Наций в 2018 году, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

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"Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе", – подчеркнул Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что урегулирование конфликтов в различных частях Европы требует предотвращения "опасного роста национализма и активизации соответствующих инициатив".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.