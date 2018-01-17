"Vodafone-Украина" в Донбассе. Ополченцы не дают гарантий безопасности

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы до сих пор не дали гарантий безопасности для восстановления работы сотового оператора "Vodafone-Украина", говорится в сообщении в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Несколько дней назад в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР.

"Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора "Vodafone-Украина", — говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-центра Штаба АТО, по состоянию на вторник, 16 января, со стороны Киева выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования оператора "Vodafone-Украина" и предоставлены гарантии безопасности их проведения.

"Указанные вопросы решаются при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине. Вместе с тем процесс решения этой проблемы со стороны отдельных районов Донецкой области находится на "нулевом" уровне: гарантии безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют", — говорится в сообщении.

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Ранее в непризнанной ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора "Vodafone Украина" сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.