Силовики заявили о гибели трех военных за минувшие сутки в Донбассе

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки семь раз открывали огонь по позициям украинских военных, в результате трое военнослужащих погибли, пятеро ранены.

"В общем, за минувшие сутки… (ополченцы – ред.) совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие в двух случаях были вынуждены открывать огонь… В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что за минувшие сутки во время выполнения боевой задачи в результате подрыва техники на мине ранения, несовместимые с жизнью, получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы", — говорится в сообщении пресс-центра Штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

По данным силовиков, на луганском направлении огонь велся из гранатометов и минометов в районе Светлодарской дуги вокруг населенного пункта Луганское. На донецком направлении из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных около Песков, Верхнеторецкого, Новотроицкого, пригорода Авдеевки и Гранитного.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.