Названы приоритеты России в работе контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов рассказал о приоритетах российской стороны на переговорах в Минске.

"В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырех равно приоритетных задачах. Первая — обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья — скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей", — сказал он журналистам.

Читайте также: Карасев: закон о реинтеграции Донбасса — гибрид абсурда

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.