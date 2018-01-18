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    Россия

    Названы приоритеты России в работе контактной группы по Донбассу

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (439)

    (обновлено: )54840
    По словам Бориса Грызлова, российская делегация сосредоточит усилия на четырех равно приоритетных задачах. Одна из них - обеспечение результативности работы политической подгруппы.
    Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов рассказал о приоритетах российской стороны на переговорах в Минске.

    Контрольно-пропускной пункт в Донецкой области. Архивное фото
    УНИАН
    Изоляция Донбасса. Теперь окончательно?

    "В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырех равно приоритетных задачах. Первая — обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья — скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей", — сказал он журналистам.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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