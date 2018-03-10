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    Ертугрул Апакан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе
    22:59 09.02.2018
    352Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как подчеркнул глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, первоочередной задачей должен стать отвод сторонами тяжелого вооружения от населенных пунктов и "горячих точек".
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Прекращение огня в Донбассе 1 сентября и другие итоги встречи в Минске
    08:15 27.08.2016
    2935АТО: в предчувствии военного положения.
    Серьезную озабоченность Сайдика вызвал доклад координатора подгруппы по безопасности Эртугрула Апакана о росте угроз сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
    Эртугрул Апакан
    Апакан: безнаказанность за насилие против ОБСЕ должна прекратиться
    22:06 27.05.2016
    760Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Эртугрул Апакан решительно осуждает насилие в отношении своих сотрудников, которые работают для обеспечения объективной информации о ситуации в Украине.
    Руководитель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан
    СММ ОБСЕ рассчитывает на дальнейшую работу СЦКК в Донбассе - Апакан
    19:45 28.01.2016
    102Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По его словам, они рассчитывают на дальнейшее полезное сотрудничество в вопросах режима прекращения огня: "Мы будем всегда поддерживать обе стороны в сотрудничестве в СЦКК".
    Миссия ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    ОБСЕ настаивает на снятии ограничения для наблюдателей в Донбассе
    00:53 21.01.2016
    38Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Руководитель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан просит снять ограничения по передвижению наблюдателей в Донбассе. Это, как отмечается, ускорить реакцию на любые нарушения.
    Эртугрул Апакан. Архивное фото
    Глава ОБСЕ прокомментировал инцидент с обстрелом автомобиля миссии
    07:55 17.01.2016
    2435Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По его словам, "этот инцидент произошел всего через девять дней после того, как коллег в Горловке, которая находится вне контроля Украины, под угрозой оружия заставили выйти из автомобилей и лечь на землю".
    Представители ОБСЕ. Архивное фото
    Глава миссии ОБСЕ: число наблюдателей в Украине может вырасти до тысячи
    20:06 29.06.2015
    202Переговоры по Донбассу
    По словам представителя ОБСЕ, глава специальной мониторинговой миссии планирует увеличить количество наблюдателей, "если это будет необходимо". В настоящее время их число составляет около 500.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе
    22:59 09.02.2018
    352
    Как подчеркнул глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, первоочередной задачей должен стать отвод сторонами тяжелого вооружения от населенных пунктов и "горячих точек".
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