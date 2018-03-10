Руководитель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан просит снять ограничения по передвижению наблюдателей в Донбассе. Это, как отмечается, ускорить реакцию на любые нарушения.
По его словам, "этот инцидент произошел всего через девять дней после того, как коллег в Горловке, которая находится вне контроля Украины, под угрозой оружия заставили выйти из автомобилей и лечь на землю".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".