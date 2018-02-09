Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан в обращении к совету организации призвал защитить мирных жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении миссии в Facebook.

"Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", — сказал Апакан во время своей речи на постоянном совете организации в Вене, текст которой размещен в социальной сети.

Как подчеркнул глава миссии, первоочередной задачей должен стать отвод сторонами тяжелого вооружения от населенных пунктов и "горячих точек".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.