Россия раскрыла подробности минских переговоров

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что российская сторона на заседании группы предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.

"Контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС. А также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня", — заявил Грызлов журналистам по итогам переговоров, сообщает РИА Новости.

По его словам, на заседании обсуждался объявленный Украиной выход из режима АТО и переход к Операции объединенных сил.

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"Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к Операции объединенных сил. Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны", — заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что "представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений".

Напомним, 30 апреля завершилась Антитеррористическая операция в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась Операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.