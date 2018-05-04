С Донбасса. Обмен пленными: эффектный процесс топтания на месте

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Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Процесс обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной остается одной из ключевых тем на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Власти ДНР требуют возвращения 288 жителей Донбасса, находящихся в украинских тюрьмах, при этом Киев официально подтверждает наличие лишь 80 пленных.

"По состоянию на 27 апреля на территории Украины незаконно удерживаются 288 жителей Донбасса. Из них Киев подтверждает нахождение у себя только 80 человек. Число запрашиваемых нами лиц сократилось, поскольку нескольким людям на Украине были вынесены оправдательные приговоры либо освобождены в связи с отбытием наказания", – сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

В офисе донецкого омбудсмена подчеркнули, что 4 мая, в белорусской столице на повестку дня также будет вынесен вопрос о более чем сотне граждан Донбасса, пропавших без вести. Открытым по-прежнему остается вопрос возвращения документов, удостоверяющих личность, и медицинской документации лицам, ранее освобожденным из украинского плена. В очередной раз будет поднята тема правового статуса людей, перемещенных на территорию самопровозглашенных республик Донбасса в результате обмена: во избежание повторного ареста практически все освобожденные из плена граждане больше не могут выезжать на подконтрольную Украине территорию.

В свою очередь полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, председатель парламента самопровозглашенной республики Денис Пушилин также заявил, что обмен пленными между ЛДНР и Киевом остается предметом серьезных разногласий сторон конфликта. По словам чиновника, несмотря на заверения представителей украинской стороны о готовности приступить к новому этапу обмена пленными с Донбассом, за четыре месяца процесс практически не сдвинулся с мертвой точки.

"Эта проблема постоянно тормозится, блокируется и саботируется Украиной. Не секрет, что с нынешней властью на Украине очень сложно договариваться не только нам, но и остальным сторонам, принимающим участие в урегулировании конфликта. Это, конечно, не панацея, но подключение дополнительных сил влияния извне может поспособствовать появлению подвижек в этом вопросе", – отметил Пушилин.

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Отметим, что по сведениям представителей ДНР Украина запрашивает у Донбасса 115 человек, из которых в Донецке подтверждено заключение только 14 человек. Для установления остальных лиц разыскиваемых Киевом офис республиканского омбудсмена направил в адрес силовых структур ДНР соответствующие запросы.

В то же время представители украинской стороны в переговорном процессе уверены, что данные о десятках заложников на неподконтрольной Киеву территории Донбасса скрываются. В аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что ДНР удерживает в местах заключения только украинских военнослужащих и диверсантов, чья вина была доказана. Если же человеку импонирует украинская позиция, о чем он открыто высказывается, это, по мнению представителей донецкой стороны, не может служить поводом для его ареста.

Associated Press Sergei Grits Пленный украинский солдат в камере

Напомним, что в последний раз обмен пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной состоялся в конце декабря 2017 года и стал одним из самых масштабных с 2015 года. Тогда украинская сторона предала Донецку и Луганску 160 человек, ЛДНР Киеву – 57 человек. С тех пор обмена пленными между сторонами вооруженного конфликта не было, из-за отсутствия согласованной позиции и конструктивного диалога между Киевом и народными республиками прогнозировать дату следующего обмена пока невозможно.