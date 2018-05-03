Из Донбасса: что меняет смена АТО на ООС?

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике выражают обеспокоенность в связи с началом в Донбассе Операции объединенных сил и поставками в Украину американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). В ДНР полагают, что высшее военно-политическое руководство в Киеве в угоду своим политическим интересам категорически не заинтересовано в мирном урегулировании вооруженного конфликта и всячески проявляет агрессивные действия против жителей Донбасса. В связи с этим в Донецке заявляют о готовности к любому развитию событий, в частности, к возможному масштабному обострению обстановки на линии разграничения сторон.

"Сомневаюсь, что ситуация на линии соприкосновения кардинально изменится только из-за того, что теперь против жителей республик со стороны Украины будет проводиться не так называемая антитеррористическая, а войсковая операция объединенных сил. Законом о реинтеграции, который ввел понятие операции объединенных сил, киевский режим стремился легализовать свои преступления – применение ВСУ против мирного населения, а лично Порошенко – получить больше власти. Но как бы ни назывался расстрел мирных городов Донбасса – это все равно преступление перед человечеством, которое не имеет срока давности", – отметил полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске, спикер парламента самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

По мнению представителей ДНР с началом украинской стороной Операции объединенных сил населенные пункты Донбасса вблизи линии разграничения будут по-прежнему подвергаться регулярным обстрелам, цель которых – вынудить население покинуть прифронтовые территории. Позже украинские силовики могут предпринять попытки захвата населенных пунктов и занятия господствующих высот и удобных позиций в так называемой серой зоне. В Донецке предполагают, что все это впоследствии откроет для командования ООС возможности организации дальнейших наступательных операций уже на территории непризнанных ЛДНР.

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Отметим, что ситуация в прифронтовых районах Донбасса продолжает оставаться напряженной, перестрелки с применением запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии не прекращаются. Так, в праздничный день 1 мая в результате обстрела Ясиноватского района ранения получили двое мирных граждан, которые в момент удара находились в собственном доме. По данным местных властей оба пострадавших были срочно госпитализированы в одну из больниц Горловки. По сведениям представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 1 мая украинские войска выпустили по прифронтовым районам Донбасса около пятисот единиц различных боеприпасов. Под огонь попали окрестности Ясиноватой, окраины Горловки, Докучаевск, а также населенные пункты Новоласпа, Ленинское и Коминтерново на юге региона.

По информации уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике менее чем за две недели в городах и районах ДНР погибли 5 человек, ранения различной степени тяжести получили, по меньшей мере, 6 граждан. При этом в офисе донецкого омбудсмена подчеркнули, что с начала 2018 года на территории республики в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины погибли минимум 45 человек, ранения получили 94 человека, из которых 65 военнослужащих, 20 гражданских мужчин и 9 гражданских женщин. Всего по сведениям донецкой стороны с начала вооруженного конфликта в самопровозглашенной республике погибли 4612 человек, среди которых 607 женщин и 4005 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, что 30 апреля на Донбассе завершился режим АТО, но ей на смену пришла так называемая Операция объединенных сил (ООС). Соответствующее распоряжение было подписано президентом Украины Петром Порошенко. В связи со сменой формата силовой операции в зоне боевых действий на востоке страны будет действовать особый порядок. Руководство ООС переходит к объединенному оперативному штабу ВСУ, который будет докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач объединенными силами. Кроме того, на территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа – зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень безопасности и открытости населенного пункта.

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Параллельно с началом новой военной кампании в Донбассе, Порошенко заявил и о поставах США в Украину противотанковых американских вооружений на общую сумму 47 миллионов долларов, что по мнению лидера украинского государства "значительно укрепило мощный сдерживающий эффект боеспособности Украины и евроатлантической безопасности".