Операция объединенных сил на Донбассе: главные цели

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

30 апреля, когда официально завершилась Антитеррористическая операция и вместо нее началась Операция Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, вступил в силу и особый порядок на этих территориях. Новые правила пропускного режима обнародовало командование Объединенного оперативного штаба. Документ определяет так называемую зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. Туда вошли населенные пункты вдоль админграницы Луганской, Донецкой и Харьковской областей, а также Донецкой и Днепропетровской и Запорожской областей.

В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и районы, запрещенные для допуска. В районах ограниченного доступа гражданских будут пускать по решению военных.

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Какие еще предусмотрены нововведения, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки все зміниться в зоні проведення операції?

— По-перше, всі ці нововведення в основному спрямовані на захист самих людей, для того, щоб не допустити посягань на життя та здоров'я, для того, щоб забезпечити порядок в певних районах, які визначені цим документом. І головне, щоб забезпечити звільнення тимчасово окупованих територій. Це головна мета, яка стоїть перед Операцією Об'єднаних сил, відновлення на цих територіях конституційного ладу.

Межі, в яких буде проводитися ця операція, відрізняються від меж зони АТО?

— Відрізняються, як мені відомо. Як мені відомо, надавалися пропозиції трошечки розширити межі, щоб всі загрозливі райони, напрямки, були перекриті. Є військова доцільність, і вона обумовлена багатьма факторами, які фахівці всі прорахували і запропонували такі межі.

Хто тепер буде займатися перепустками для цивільних на перетин? І сам порядок якось зміниться?

— Зараз повністю керівництво покладено на командувача Об'єднаними силами і в підпорядкуванні командувача Об'єднаними силами будуть ті самі фактично органи, що і займалися цими питаннями. Кожен за своїм напрямком. Єдине, що не буде посередників, тому і називається, що безпосереднє керівництво покладається на командувача Об'єднаними силами. Всі будуть прямо підпорядковані командувачу, але будуть виконувати належні їм функції. Будуть вивчати ці питання і відповідно працювати в цьому напрямку.

Всі блокпости будуть тепер підпорядковані ЗСУ?

— По-перше, стратегічне керівництво покладається зараз законом на Генштаб. Генштаб має планувальні органи, які планують застосування, а підпорядкування ЗСУ це неправильно, некоректно сказано, підпорядкування командувачу Об'єднаними силами. Ті особи безпосередньо тактичної ланки, які відповідають за блокпости, вони і надалі будуть відповідати за них. За несення служби на блокпосту. Але керувати всією операцією буде командувач Об'єднаними силами.

Як це буде відбуватися? На власний розсуд військовий буде ухвалювати те чи інше рішення стосовно тієї чи іншої особи?

— Повноваження чітко визначені законом. І чітко визначені порядком застосування зброї. Тому відповідно у нас в державі, зокрема в цих питаннях, також має панувати закон, і я вважаю, що підстав говорити зараз, що будуть прямо порушення цього закону… якщо хтось виявить ці порушення, то відповідно буде реагування правоохоронними органами і все решта. А головне, що, по-перше, я вважаю, що коли буде підпорядковано командувачу Об'єднаними силами, який є офіцером ЗСУ, то все буде в межах закону і все буде для людей і заради українців, що проживають на тих територіях.

Право пропускати чи ні буде за людьми, які знаходяться безпосередньо на блокпостах. Відповідно до чого вони таке рішення прийматимуть?

— Всі підстави передбачені нормативно-правовими актами. Ці нормативно-правові акти встановлює Кабмін. І в межах цих підстав безпосередньо на блокпостах, звичайно, ті, які будуть вже виконувати ці вимоги нормативно-правових актів, будуть перевіряти відповідність документів, які у людини знаходяться. Це посвідчення особи, решта документів, які підтверджують якби мету перебування на тій чи іншій території. Я вважаю, що, можливо, на перших порах і будуть якісь непорозуміння, але всі зацікавлені, щоб… зокрема, командувач Об'єднаними силами, він задекларував, що він взагалі буде намагатися спрощувати цей режим пропуску, щоб не було кілометрових черг. І я вважаю, що достатньо повноважень і правової грамотності, для того, щоб зробити все для людей.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире Голоса Столицы отметил, что начало Операции Объединенных сил не означает, что президент Петр Порошенко отказался от внедрения мирного плана по урегулированию конфликта на Донбассе.