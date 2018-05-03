Жители Донбасса о конце АТО: Порошенко объявил вечную гражданскую войну

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

АТО больше нет. Президент Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.

Впрочем, глава ООС Сергей Наев заявляет, что после смены формата операции силовиков в Донбассе активизации боевых действий не будет. А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что жители подконтрольных и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не почувствуют на себе изменений после старта ООС.

О фактической смене вывески говорит и политический эксперт, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Я ждал реального завершения АТО. А то, что сейчас происходит, или уже произошло, это не завершение АТО, а переименование. Это – смена вывески", – заявил политолог.

"Украина выбрала войну"

Негативно к смене формата операции силовиков отнеслись в самопровозглашенной ДНР. Там уверены, что Украина выбрала военный путь решения конфликта, а в целом с начала конфликта в Донбассе "Киев не предпринял ничего для решения ситуации мирным путем".

Схожая позиция – у полномочного представителя РФ в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Бориса Грызлова: он считает, что новая ООС ставит себе целью силовое решение конфликта.

А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин назвал решение Порошенко предсказуемым и подчеркнул, что украинский президент использует конфликт в Донбассе в своих целях.

"Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты", – сообщил Затулин, добавив, что Порошенко может использовать недовольство народа как повод "для военных мер и репрессий", а также для отмены выборов.

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"Новая серия запугиваний"

Жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса старт ООС добавил тревог. Здесь не сразу разобрались, что для региона будет означать конец АТО.

"Поначалу, как узнали, подумали, что на Донбасс будут наступать. Получается, АТО закончилась, официально началась война? Стало страшно, да. Но потом поняли, что фактически ничего не изменится. Будет продолжаться тот вялотекущий кошмар, который видим уже почти четыре года", – рассказывает житель находящегося под контролем ДНР Снежного Евгений.

По словам мужчины, Порошенко "поменял шило на мыло" и "объявил вечную гражданскую войну".

А учительница из Луганска Валентина не скрывает возмущения: говорит, что обстановку и так постоянно нагнетают, запугивают жителей Донбасса, и "ООС вместо АТО" – просто очередная серия.

"У нас зло шутят, что теперь Порошенко может использовать армию. А раньше с нами что, только конная милиция воевала и киевские патрульные?!" – рассказывает женщина.

"Нэнька любит"

А в социальных сетях напоминают, что Порошенко еще в начале своего президентского срока обещал, что "дети на Донбассе будут в подвалах сидеть", и свое обещание исполнил – "вернее, рассказал заранее планы начальства".

"Только ликвидация карателей ВСУ, фашистов, нацистов и недобитых бандеровцев приведет Украину к миру и порядку, другого пути просто нет", – высказывает свое мнение пользователь Василий Якушенко.

Также в соцсетях напоминают, что несладко теперь станет жителям подконтрольного Киеву Донбасса.

"Машины могут отбирать, в квартиры заходить и вообще все отбирать.Интернет могут отключить и ТВ. Нэнька любит", – иронизируют пользователи.

И у жителей региона есть моральное право на подобную реакцию, считает дончанка Мария.

"Пострадавшая и подставленная сторона – это Донбасс. И все, что происходит – это преступление против человечности. Поэтому его жители имеют моральное право обвинять кого угодно", – говорит жительница Донецка.

Армия – теперь официально

Напомним, изменив формат военной операции на востоке Украины, Украина легализовала использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время. При этом руководство подразделениями силовиков, задействованными в Донбассе, отныне переходит от Службы безопасности Украины (СБУ) к украинским военным.