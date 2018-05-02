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    Активизации боевых действий в Донбассе не будет - Наев

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (499)

    (обновлено: )34620
    Операция Объединённых сил направлена на "установление мира, на ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют граждан Украины и целые семьи", заявил руководитель военной операции Сергей Наев.
    Командующий Объединенных сил (ООС) Сергей Наев
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что после смены формата операции силовиков в Донбассе активизации боевых действий не будет.

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    "Мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом операции. Операция Объединённых сил направлена на установление мира, на ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют граждан Украины и целые семьи. Мы пришли не для того, чтобы разжигать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение", — сказал Наев на брифинге в среду.

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении Антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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    В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену Антитеррористической операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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