Силовики сообщают о попытке ополченцев вытеснить их с позиций в Донбассе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Военные заявляют о 17 обстрелах в Донбассе и попытке ополченцев вытеснить подразделения силовиков с занятых позиций, при этом в Донбассе пропал один военный, говорится в сообщении операции объединенных сил в Донбассе в Facebook.

"По состоянию на 17.00 ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие", — говорится в сообщении.

При этом, по данным военных, в среду днем в районе населенного пункта Широкино вблизи Мариуполя по завершении противником обстрела было обнаружено отсутствие одного военнослужащего объединенных сил, командование принимает меры по его розыску.

"Погибших и раненых во время ведения боевых действий по состоянию на 17 часов нет", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.