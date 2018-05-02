Тренд дня: "АТО нет, а что с военным сбором?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

С 30 апреля в Украине официально прекратилась Антитеррористическая операция. Ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС), которую теперь возглавит не СБУ, а военные. Новой "операцией" будет руководить командующий Сергей Наев, которого назначил президент. При этом глава государства Петр Порошенко, объявляя о начале ООС, заявил, что режим антитеррористической операции могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

С началом операции Объединенных сил на Донбассе также начнет действовать "особый порядок". 27 апреля Командование Объединенного оперативного штаба опубликовало текст соответствующего распоряжения. Среди главных новаций — теперь на Донбассе появятся зоны, полностью закрытые для гражданских, или с официально введенным ограниченным доступом. Между тем, военные получат полномочия применять оружие, задерживать людей, проверять документы, осматривать личные вещи и транспорт. Это уже вызвало немало нарекания со стороны экспертов и международных структур, по мнению которых, эти пункты нарушают права граждан на свободное передвижение, неприкосновенность личности и имущества.

Политэксперт Елена Дьяченко отметила, что новый формат войны в Донбассе противоречит Конституции, где четко регламентированы полномочия президента.

"Там нет полномочий распоряжаться армией без разрешения парламента. Кроме закона о так называемой реинтеграции и непринятого пока закона о нацбезопасности, этого непонятного органа управления войсками — Объединенного оперативного штаба нет нигде, особенно его нет в законе о ВСУ. И тут возникает вопрос — все, кого заставят выполнять его приказы — ВСУ, Нацгвардия и др — они как бы из-за этого всего немножко будут военные преступники или какой их статус относительно законности?" — обратила внимание Дьяченко на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрей Портнов в свою очередь считает, что на самом деле ничего, кроме названия спецоперации, не изменилось.

"Не понял сегодняшних торжественных новостей об изменении формата "антитеррористической операции" на "операцию объединённых сил. Прочитал все законы на эту тему. Нет вообще ни одного хоть что-то значащего изменения, кроме названия. Ну и одних чиновников поменяли местами с другими. С точки зрения менеджмента, это — как-будто бы вы директора своего панамского офшора перевели на свою же кондитерскую фабрику, а саму фабрику переписали на свой панамский офшор”, — сравнил Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Кирилл Молчанов напомнил об обещании президента закончить АТО "за часы" в 2014 году.

"АТО закончилось, да здравствует Операция объединенных сил! Человек, который обещал прекратить АТО за две недели, решил его тупо переименовать через четыре года", — подытожил Молчанов.

Скриншот с сайта Facebook

Финансовый обозреватель Александр Дубинский акцентировал, что хоть АТО официально закончилась, военный сбор при этом не отменен.

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"Петр Алексеевич, раз у нас нет террористической угрозы и АТО — может, и военный сбор отменить? Потому что у государства Украина, судя по отмене санкций против РФ и развитию вашего бизнеса в РФ, — войны с Россией нет. Война есть у страны Украина и украинского народа. Но тогда почему — если мы сами всем этим занимаемся — мы ещё должны платить военный налог какому-то клоуну в камуфляже?" — задается вопросом эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

На эту проблему обратил внимание и экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Если АТО закончилась, то почему не отменён военный сбор?! Забыли, видимо?!" — иронизирует эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Дипломат, бывший генконсул Украины в Стамбуле Богданакцентировал, что заявление Порошенко об окончании АТО противоречит закону "О борьбе с терроризмом".

"АТО закончена", — подчеркнул Порошенко (сообщение УП). Закон Украины "О борьбе с терроризмом" Статья 18 — "Антитеррористическая операция считается завершенной, если террористический акт прекращен и ликвидирована угроза жизни и здоровью заложников и других людей, которые находились в районе ее проведения. Решение о прекращении антитеррористической операции принимается руководителем оперативного штаба по управлению этой операцией …". Статья 12 — "… Вмешательство в оперативное управление антитеррористической операцией любых лиц независимо от должности не допускается", — уточнил Яременко.