Названы страны, которые дадут денег на миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

Украина добивается введения в Донбасс миротворцев ООН и считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать. У нас есть заявление Германии, что они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть — расчеты и соглашение о донорах этой операции", — заявил в эфире "Пятого канала" Грымчак. По его словам, "фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее".

Грымчак также заявил, что Украина рассматривает три сценария операций, которые могут освободить Донецкую и Луганскую область после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил.