Наев объяснил причины смены формата операции в Донбассе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что смена формата операции силовиков в Донбассе связана с тем, что "часть украинской территории оккупирована Россией".

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

"Главное отличие в том, что операция объединенных сил является военной операцией. На это есть свои причины. Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми ДНР и ЛНР, которые Верховная рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками", — сказал Наев на брифинге в среду.

По его утверждению, первый и второй армейские корпуса самопровозглашенных республик якобы являются "классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам Вооруженных сил РФ", и якобы "находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил РФ".

Наев заявил, что данные группировки "получают вооружение, боеприпасы, топливно-смазочные материалы, денежное содержание и продовольствие из РФ, а все должности — от командира роты и выше – в этих формированиях укомплектованы российскими офицерами". Также он заявил, что эти подразделения якобы "комплектуются российскими отпускниками", "добровольцами из числа осужденных преступников и российскими националистами, которых вербуют для участия" в конфликте в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.