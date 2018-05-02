Авиация противника в Донбассе. Киев "эффективно ответит"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев пообещал "быструю реакцию", если противник применит авиацию в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Наев заявил на брифинге, что со стороны "некоторых российских деятелей" поступают угрозы "о планах расширения агрессии против Украины или относительно применения новых средств, например, авиации". "Ответ вооруженных сил на такие действия, если противник на них решится, будет быстрым и эффективным", — сказал Наев.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.