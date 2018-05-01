Сценарии по Донбассу: Украина рассматривает три варианта

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украина рассматривает три сценария операций, которые могут освободить Донецкую и Луганскую область после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает "Громадське радио".

По его словам, на территории ОРДЛО могут применить чисто военную операцию (это наименее вероятный сценарий) или два так называемых "хорватских плана".

"В прошлом году руководитель Генерального штаба Муженко в одном из своих интервью сказал, что армия Украины готова в течение двух недель полностью освободить территорию ОРДЛО. Единственное, на что мы не можем ответить сегодня в своих планах, это то, какими силами и средствами навстречу нашей армии ударит РФ. Поэтому это наименее вероятный сценарий развития событий", — отметил чиновник.

По поводу хорватского развития действий, он отметил, что это тот вариант, который был применен в Восточной Славонии.

"Мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск… Также должно произойти разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины", — подчеркнул Гримчак.

Напомним, в начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.