наверх
02.05.201812:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Командующий спецоперацией в Донбассе обещает укрепить позиции ВСУ

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (499)

    (обновлено: )8004
    По словам командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Сергея Наева, будет проведено обязательное дооборудование оборонных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники ВСУ.
    Позиции ВСУ в Опытном под Донецком
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что значительные усилия будут направлены на укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

    Петр Порошенко в Донбассе
    @poroshenko
    Завершение АТО: перелома ситуации в Донбассе не будет

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

    "Мы хорошо понимаем, насколько коварным и предсказуемым является наш противник, именно поэтому значительные усилия будут направлены на усиление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения",- сказал Наев на брифинге в среду.

    В частности, по его словам, будет проведено обязательное дооборудование оборонных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники ВС Украины.

    Читайте также: Прощай, АТО! Что будет на Донбассе после 30 апреля

    "У нас также есть намерение пересмотреть схемы минно-взрывных ограждений, освободить от взрывчатки в первую очередь те участки, которые мешают или создают опасность для местного населения", — добавил Наев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Построение полиции и нацгвардии на Куликовом поле
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: виновных не накажут?
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны