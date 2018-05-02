Командующий спецоперацией в Донбассе обещает укрепить позиции ВСУ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что значительные усилия будут направлены на укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

"Мы хорошо понимаем, насколько коварным и предсказуемым является наш противник, именно поэтому значительные усилия будут направлены на усиление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения",- сказал Наев на брифинге в среду.

В частности, по его словам, будет проведено обязательное дооборудование оборонных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники ВС Украины.

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"У нас также есть намерение пересмотреть схемы минно-взрывных ограждений, освободить от взрывчатки в первую очередь те участки, которые мешают или создают опасность для местного населения", — добавил Наев.