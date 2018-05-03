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    Украинские военные сообщают о раненных в Донбассе

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    Штаб Операции Объединенных сил ВСУ сообщает, что боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские военные зафиксировали 22 обстрела своих позиций.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе при проведении спецоперации за минувшие сутки ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает утром в четверг пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины
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    "Во время боевых действий в подразделениях наших войск ранены трое военнослужащих. Их оперативно доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", — говорится в сообщении штаба.

    По информации украинских военных, боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях, зафиксировано 22 обстрела.

    "В течение ночи текущих суток, 3 мая, на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на шесть часов утра сегодня, 3 мая, потерь наших воинов нет", — отмечает штаб.

    Ранее сообщалось о попытках ополченцев вытеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. При этом в Донбассе пропал один военный.

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