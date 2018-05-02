Под Мариуполем пропал боец ВСУ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. С начала нынешних суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил ополченцы 17 раз применили запрещенное оружие и пытались вытеснить подразделения ВСУ с занятых позиций, один боец пропал. Об этом сообщает пресс-центр ООС вечером в среду, 2 мая.

"По состоянию на 17:00 ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие", – говорится в сводке.

Отмечается, что украинские подразделения адекватно отвечают противнику.

"Большинство огневых средств противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность", – добавили в штабе.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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