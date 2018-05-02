New военная операция: все сценарии для Донбасса

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев сменил формат операции в Донбассе с "антитеррористической" (АТО) на военную. АТО длилась четыре года, вызывая в самой Украине недоуменные вопросы: так это война — или что? Если на страну совершено нападение (а слова об "агрессии России" можно было услышать из каждой розетки), то почему не вводится военное положение? Законно применение армии в "антитеррористической" операции? Наконец, кто эти "террористы" (самопровозглашенные республики Донбасса на деле никем не были признаны "террористическими")…

От АТО к военной операции

Подписывая указ о завершении АТО и переходе к военной операции, президент Украины Петр Порошенко пояснил, что формат АТО дал возможность провести президентские выборы, которые были признаны международным сообществом, провести парламентские выборы осенью 2014 года, и в 2015 году провести местные выборы.

По мнению Порошенко, формат АТО будто бы "разрушил планы РФ, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что в Украине состоялся "государственный переворот".

Что касается операции Объединенных сил, то она надолго. Президент заявил: "противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма…".

Ставка на силовое решение?

Как известно, Россия итоги украинских выборов в 2014 году признала. А вот смена формата операции на востоке Украины вызывает в Москве обеспокоенность. Точнее, не сама по себе смена формата, а общий настрой Киева.

По словам уполномоченного представителя РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, "вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины Вооруженных сил и других формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны".

Грызлов отметил, что основной проблемой является "отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию".

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции "Голос Столицы" отметил, что со сменой формата "фактически, вводится военное положение без военного положения". В то же время, по его словам, Порошенко не отказывался от объявленного им мирного плана по урегулированию конфликта.

"Президент мира" и война

Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Петр Порошенко обещал завершить АТО в кратчайшие сроки, за "считанные часы". По мнению многих, именно обещание мира стало основной причиной его победы на выборах. Но конфликт продолжается пятый год — и конца ему не видно.

При этом украинская власть все свои провалы привычно списывает на Россию. Критиков власти тут же объявляют "изменниками", "сепаратистами", "пособниками террористов", "пятой колонной", "пособниками Кремля"…

Так, за призыв к миру полтора года провел за решеткой журналист Руслан Коцаба, за свои публикации в СМИ обвинен в госизмене житомирский журналист Василий Муравицкий (идет суд, журналист уже 10 месяцев находится в СИЗО).

В принятом Радой законе о реинтеграции Донбасса РФ признана "агрессором". Хотя, по результатам социсследования, проведенного украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut в декабре 2017 года по обе стороны от линии разграничения в Донбассе, даже на подконтрольной Киеву территории лишь треть жителей верит в то, что все происходящее — это "война с Россией".

Но украинская власть этим недоверием не очень-то озабочена. И продолжает убеждать: если и не сейчас еще война, так завтра начнется. Путин непременно нападет! Поэтому надо снова выделить дополнительные средства на оборону и безопасность… Хотя безопасность от этого почему-то не укрепляется, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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"4 года мы слушаем мантру: Путин завтра нападет. Так, может, за это время можно было сделать такую армию, чтобы боялся напасть? А то — одна пустая болтовня и украденные на армии миллиарды во время войны…", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Пиар, пиар, сплошной пиар

Приближаются новые выборы, и поэтому в пояснения Порошенко относительно "полезности" АТО не все в Украине поверили. Так, нардеп от фракции "Самопомич", бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что формат ведения боевых действий в Донбассе изменили ради пиара перед президентскими выборами, поскольку АТО уже ассоциируется с негативом и беспомощностью действующей власти.

По его словам, АТО вместо введения военного положения придумали для того, чтобы продолжать "торговать с врагом" и наживаться на войне. Отметим: по последним данным НБУ, товарооборот Украины с Россией в первом квартале 2018 года увеличился на 14,9%.

Депутат также заявил, что новый формат (операция Объединенных сил) не имеет никаких преимуществ перед форматом АТО, поскольку "вместо военного положения вновь создали гибрид".

Семенченко отметил, что в новом формате "создаются различные зоны, в частности "красные", куда не смогут попасть ни правозащитники, ни журналисты".

По его мнению, "это будет способствовать привлечению военного руководства к различным коррупционным и контрабандным схемам, чтобы сделать их зависимыми от власти перед президентскими выборами".

Донбасс, три сценария

В связи с переходом от формата АТО к военной операции в Киеве рассматривают три сценария действий на неподконтрольных территориях Донбасса, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Первый сценарий – это чисто военная операция. Несмотря на все внешние условия отдается команда", — сказал замминистра в интервью "Общественному радио". Он напомнил о словах начальника Генштаба ВСУ, заверявшего, что украинская армия может в течение двух недель полностью освободить территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (другими словами, территорию непризнанных республик Донбасса — Авт.).

Однако, по словам Грымчака, это наименее вероятный сценарий, поскольку никто в Киеве не знает, какими силами и средствами может отреагировать Россия.

Два других плана - "хорватские". Грымчак напомнил, что в в Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена (или занята, зависит от точки зрения — авт.) военным путем, в результате операции хорватской армии. Сербская армия не вмешивалась в этот военный конфликт.

"Другой вариант, который был применен в Восточной Словении, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск (там нет других иностранных войск, кроме российских), вывод российских наемников. Также должно произойти разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины", — заявил Грымчак.

Отметим, в Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной во внутриукраинском конфликте в Донбассе.

В начале этого года Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны.