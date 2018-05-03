Что с АТО? Пока меняется только название – Жданов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С началом операции Объединенных сил на Донбассе начнал действовать особый порядок, который вступил в силу с 30 апреля. После этой даты органы сектора безопасности и обороны, а также другие госорганы получат специальные полномочия для обеспечения нацбезопасности и обороны. Правда, что это за полномочия — не понятно. Так, районом боевых действий будет считаться зона вдоль линии разграничения, где армия, другие воинские формирования и правоохранительные органы выполняют боевые задачи.

Кроме того, в зонах безопасности решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и районы, запрещенные для доступа. Военнослужащие в свою очередь получат полномочия применять оружие, задерживать людей, проверять документы, осматривать вещи и транспорт.

Насколько ощутимыми будут изменения в формате операции на Донбассе, в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Что это за особый порядок, который вступил в силу с 30 апреля?

— Фактически, вводится военное положение без военного положения. К сожалению, закон практически именно так и трактует. С одной стороны, мы, не вводя военное положение, разрешаем ограничение прав и свобод граждан в плане их перемещения и проживания, также разрешаем силовым структурам проводить экспроприацию движимого и недвижимого имущества, без объявления войны.

Что по факту изменится в зоне проведения АТО?

— По факту, ход боевых действий не поменяется никак. Для солдата в окопе меняется только название. Мирный план президента президент не отменял и не изменял, поэтому войска как действовали сейчас, так и будут продолжать действовать.

В плане сдерживания противника?

— Да, в плане просто сидения в окопах и неответа на провокации, как сказал президент. С точки зрения управления, да, система меняется коренным образом. Дело в том, что все переходят в подчинение военных. И военно-гражданские администрации, и СБУ, и НГУ, и МВД, и Нацполиция, и Госпогранслужба — это все теперь компетенция Оперативного объединенного штаба. Разрешение на перемещение эшелонов по железной дороге, разрешение на провоз грузов и товаров через линию разграничения, разрешение на выписку пропусков — как в саму зону, так и через линию разграничения, это все теперь будет осуществлять Объединенный оперативный штаб. Это как принцип единоналичия, фактически это то, что прописано в законе об обороне Украины. И в положениях о введении военного положения.

На какие районы будут распространяться полномочия военнослужащих в расширенном виде?

— Фактически это та же самая зона АТО, она просто теперь будет выписана в приказе Объединенного оперативного штаба и будет распространяться… и координаты и границы этой зоны будут указаны этим приказом. Опять же, противоречие Конституции в том, что приказ военный не может регламентировать административное устройство страны в мирное время. Это можно делать только при объявлении военного положения.

Что это за понятие — особый случай? Когда его можно использовать?

— Вот это очень хороший вопрос, потому что фактически этим законом это никак не оговорено. Получается, на усмотрение местного военного начальства — считают они это особым случаем, или нет. И это дает поле деятельности для правонарушений.

Формат ведения боевых действий, сдерживания противника, не меняется с изменением названия АТО на ООС?

— Да, президент же не изменял свою политику и не отказывался от внедрения в жизнь мирного плана, объявленного им, по урегулированию этого конфликта. Поэтому что касается порядка ведения боевых действий или участия нашей армии в боевых действиях в данном районе, оно не меняется абсолютно.

ООС предполагает дополнительное развертывание сил ВСУ, военного арсенала в полную силу?

— Нет, о развертывании войск мы не говорим, потому что у нас ВСУ, если брать юридически, то у нас ВСУ имеют стопроцентную укомплектованность согласно закону, у нас нет сейчас частей сокращенного состава, или кадрового. У нас все — полноценные части. Вопрос их укомплектованности это как бы вопрос повседневной деятельности. А развертывание дополнительных сил не предусмотрено законом, то есть, объявление мобилизации или развертывание резервов — этого в законе нет. Поэтому ничего этого проводиться не будет.

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Для этого тоже нужен какой-то особый дополнительный приказ?

— Конечно. Опять же мы с вами возвращаемся к Конституции, к закону об обороне Украины, в котором четко прописано, что если объявляется военное или чрезвычайное положение, то тогда президент имеет право своим указом объявить развертывание дополнительных сил и средств через мобилизацию армии или других силовых структур, обеспечивающих порядок.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что завершение формата Антитеррористической операции в Донбассе не лишает Украину возможности ввести ее снова, когда возникнет угроза.