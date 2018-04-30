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    Порошенко объявил о начале Операции объединенных сил

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (484)

    (обновлено: )44518
    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник официально объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.
    Петр Порошенко/Facebook

    "Сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", — написал Порошенко в Facebook.

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    На видео, опубликованном на станице Порошенко, видно, что он подписал указ о завершении режима антитеррористической операции в Донбассе. Также он подписал указ о начале операцию Объединенных сил Украины с 14.00 30 апреля 2018 года.

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    Порошенко также заявил, что режим антитеррористической операции могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

    В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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