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    В Донбассе станет меньше блокпостов

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (511)

    (обновлено: )52
    По словам командования операцией Объединенных сил, "будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые из них уже стали лишними и только мешают".
    Блокпост возле Славянска Донецкой области. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе станет меньше блокпостов, заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает "Донбас.Реалии".

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
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    По их словам, если убрать внутренние преграды в зоне проведения  операции, "это уменьшит напряжение среди населения".

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    Наев сообщил, что Объединенные силы будут прилагать усилия, чтобы "уменьшить неудобства для местного населения". В частности, будет упорядочена работа координационного центра для активизации процесса получения пропусков для граждан Украины. В то же время Государственной пограничной службы Украины поставлена ​​задача улучшить качество обслуживания граждан на КПВВ.

    Жебривский в свою очередь пообещал жителям Донбасса, что их жизнь "в принципе не изменится", но это касается только жителей районов, удаленных от зоны проведения боевых действий.

    "Как мы и говорили — будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые из них уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности", — сказал он.

    Украинские военные в зоне Донбассе. Архивное фото
    УНИАН
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    Заместитель председателя национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что блокпосты останутся только в зоне приближенной к боевым действиям.

    "Просмотр формата работы направлен на уменьшение социальной напряженности, вызванной безосновательными проверками на тех блокпостах, которые фактически не выполняют функции обороны, или обеспечение национальной безопасности. Поэтому их количество будет несколько откорректирована в сторону уменьшения ", — отметил Бушуев.

    Он также отметил, что порядок пропуска на блокпостах будет урегулирован.

    Ранее Жебривский заявил о необходимости получения специальных пропусков в населенные пункты, расположенные в "красной зоне". 

    Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе. 

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