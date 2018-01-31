Россия потребовала от Киева полностью снять блокаду Донбасса

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов призвал Киев полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду региона.

"Мы призываем Киев отказаться от силового сценария и предпринять реальные, действенные шаги в экономической, гуманитарной и политической сферах", — заявил Грызлов по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Он заявил, что "необходимо полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса". "Продолжить обмен удерживаемыми лицами, с тем чтобы завершить его по формуле "всех на всех", как это предусмотрено в комплексе мер", — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, "надо безотлагательно ввести в действие закон об особом статусе Донбасса, с вступлением его в силу по формуле Штайнмайера, и закон об амнистии".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.