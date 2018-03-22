В РФ заявили, что Киев саботирует разведение сил у Станицы Луганской

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Киев саботирует разведение сил и средств у населенного пункта Станица Луганская в Донбассе, хотя число зафиксированных здесь "недель тишины" приближается уже к двадцати, заявил в четверг полпред РФ на минских переговорах по урегулированию конфликта Борис Грызлов.

Ранее участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта при отсутствии обстрелов на данном участке. Разведение сил и средств не состоялось, в ЛНР заявили, что его сорвали силовики, Киев обвинил ополченцев в обстрелах.

"Уже полтора года Украина саботирует разведение сил в этом районе. Условием разведения сил является отсутствие огня в этом секторе в течение недели. Число таких периодов "тишины" приближается к двадцати, это зафиксировано СММ ОБСЕ. Однако украинская сторона постоянно переносит начало этого процесса", — заявил Грызлов РИА Новости.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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