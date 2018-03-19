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    В Донбассе обнаружили пять тайников с оружием

    (обновлено: )98
    Из тайников, обнаруженных в зоне проведения военной операции, изъяты, в частности, пехотный огнемет "Шмель", 22 мины калибром 120 миллиметров, 20 крупнокалиберных выстрелов и шесть зарядов к выстрелу 125 миллиметров
    Схрон с оружием в Донбассе
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник об обнаружении пяти тайников с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе.

    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"
    Эксперт об использовании нелегального оружия на бытовом уровне

    "Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и вооруженными силами обнаружили пять тайников с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    По данным ведомства, из тайников изъяты пехотный огнемет "Шмель", двадцать две мины калибром 120 миллиметров, двадцать крупнокалиберных выстрелов, шесть зарядов к выстрелу 125 миллиметров, двадцать выстрелов с осколочной гранатой ОГ-9 к боевой машине пехоты БМП-1, двадцать один крупнокалиберный выстрел к БМП-1, шестнадцать гранат Ф-1 и РГД-5, более двенадцати тысяч патронов различного калибра и мина МОН-100.

    ssu.gov.ua
    Схрон с оружием в Донбассе

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе, в ходе которого погибли более 10 300 человек.

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