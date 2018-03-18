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    Силовики сообщили о ситуации в Донбассе

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    По информации пресс-центра АТО, обстрел велся из гранатометов на донецком направлении, а на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
    Военные. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали один случай обстрела за прошедшие сутки в Донбассе, пострадавших нет.

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    Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за минувшие сутки зафиксирован "один обстрел позиций сил АТО". "В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — говорится в сообщении.

    По данным силовиков, на донецком направлении ополченцы вели огонь из гранатометов, на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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