Силовики сообщили о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали один случай обстрела за прошедшие сутки в Донбассе, пострадавших нет.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за минувшие сутки зафиксирован "один обстрел позиций сил АТО". "В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, на донецком направлении ополченцы вели огонь из гранатометов, на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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