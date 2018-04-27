Трамп и Меркель обсудили урегулирование конфликта в Донбассе

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Германия приветствует активное участие США в урегулировании ситуации в Украине. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после их переговоров в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно вместе работаем в том, что касается действий России через оккупацию Крыма и ситуации на востоке Украины", — сообщила Меркель.

Она выразила большое удовлетворение тем, что американская администрация очень тесно работает по этой тематике с партнерами, что расширяет формат Минских соглашений.

С точки зрения противостояния, конфликта с Россией, роли России в Сирии между Берлином и Вашингтоном есть большое единство мнений, отметила канцлер.

"Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороший отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, вещи надо называть своими именами, и принцип территориальной независимость страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться", — сказала она.

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Ранее в пятницу Меркель заявила, что Германия работает с американской администрацией в оценке эффекта новых антироссийских санкций.