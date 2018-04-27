Военная полиция с собаками устроила "шмон" разведчикам в Донбассе

Фото Facebook Ольга Рысь

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе служба правопорядка Вооруженных сил Украины провела тщательную проверку подразделения разведчиков, которые возвращались из зоны АТО.

О проверке на своей странице в Facebook рассказала бывший снайпер Ольга Рысь, которая опубликовала фотографии, сделанные очевидцем. По словам Рысь, усиленной проверке подверглись разведчики 131 разведывательного батальона (УНСО).

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"Их встречают на глухом перегоне ВСПшники (военная служба правопорядка — ред) и шмонают самым отвратительным образом. Это — разведчики одного из лучших разведбатов страны, 131 ОРБ (УНСО). Большинство воюет не первый год. Возвращаются в ППД (пункты постоянной дислокации — ред) после тяжелой зимней ротации!", — написала Рысь.

Фото Facebook Ольга Рысь Военная служба правопорядка ВСУ проверила подразделение разведчиков, которые возвращались из зоны АТО

По ее словам, бойцы подразделения провели в Донбассе более полугода и служили в Авдеевке, Песках и других "горячих точках".

Фото Facebook Ольга Рысь Военная служба правопорядка ВСУ проверила подразделение разведчиков, которые возвращались из зоны АТО

На фото видно, что сотрудники службы правопорядка осматривают рюкзаки и личные вещи разведчиков. При досмотре используется служебная собака.

Напомним, 8 марта Вооруженные силы Украины сообщили о перестрелке в Славянске Донецкой области. Стрельбу устроили бойцы ВСУ, которые позднее были задержаны.