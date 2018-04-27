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    Общество

    Военная полиция с собаками устроила "шмон" разведчикам в Донбассе

    (обновлено: )58340
    Бывшая снайпер добробата опубликовала фотографии, как служба правопорядка Вооруженных сил Украины проводит тщательную проверку подразделения разведчиков перед их возвращением из АТО.
    Военная служба правопорядка ВСУ проверила подразделение разведчиков, которые возвращались из зоны АТО
    Фото Facebook Ольга Рысь

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе служба правопорядка Вооруженных сил Украины провела тщательную проверку подразделения разведчиков, которые возвращались из зоны АТО.

    О проверке на своей странице в Facebook рассказала бывший снайпер Ольга Рысь, которая опубликовала фотографии, сделанные очевидцем. По словам Рысь, усиленной проверке подверглись разведчики 131 разведывательного батальона (УНСО).

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    "Их встречают на глухом перегоне ВСПшники (военная служба правопорядка — ред) и шмонают самым отвратительным образом. Это — разведчики одного из лучших разведбатов страны, 131 ОРБ (УНСО). Большинство воюет не первый год. Возвращаются в ППД (пункты постоянной дислокации — ред) после тяжелой зимней ротации!", — написала Рысь.

    Фото Facebook Ольга Рысь
    Военная служба правопорядка ВСУ проверила подразделение разведчиков, которые возвращались из зоны АТО

    По ее словам, бойцы подразделения провели в Донбассе более полугода и служили в Авдеевке, Песках и других "горячих точках".

    Фото Facebook Ольга Рысь
    Военная служба правопорядка ВСУ проверила подразделение разведчиков, которые возвращались из зоны АТО

    На фото видно, что сотрудники службы правопорядка осматривают рюкзаки и личные вещи разведчиков. При досмотре используется служебная собака.

    Напомним, 8 марта Вооруженные силы Украины сообщили о перестрелке в Славянске Донецкой области. Стрельбу устроили бойцы ВСУ, которые позднее были задержаны.

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