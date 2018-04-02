Журналисты раскрыли замаскированную позицию ВСУ в Донбассе

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Телеканал "2+2" в репортаже с места боевых действий в Донбассе раскрыл позиции ВСУ. На запись передачи в YouTube обратили внимание участники боевых действий. Как написал пользователь Facebook Вадим Бойко, в кадрах, снятых тележурналистами, "прекрасно все".

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"И съемочная группа проводит съемку, показывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция обустроена по всем правилам. Ну, так, чтобы без вариантов геройски на ней погибнуть", — написал он.

Скриншот поста Бойко, который позднее был удален, разместил в Twitter волонтер Роман Доник, рассказав о том, что недавно именно на этой позиции произошла перестрелка. По его словам, из установленного в окопе крупнокалиберного пулемета пытались попасть в БМП ополченцев с дистанции почти в 2,5 километра.

— Роман Донік (@donikroman) 1 апреля 2018 г.

​​"Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал", — написал Доник.

Волонтер уточнил, что боец ВСУ был ранен, но остался жив.

Ранее президент Петр Порошенко призвал украинских силовиков соблюдать объявленное с 30 марта перемирие в Донбассе, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".