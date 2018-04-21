СБУ заявила о задержании полковника ВСУ за шпионаж в пользу России

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны, который якобы был завербован российскими спецслужбами и передавал РФ секретную информацию в сфере обороны.

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны… Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

СБУ Задержание сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны, который, по данным СБУ, был завербован российскими спецслужбами

По данным спецслужбы, за денежное вознаграждение бывший украинский военный "осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны". В частности, как отмечается, спецслужбы РФ интересовала информация относительно выполнения государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых во время проведения военной операции на востоке Украины.

Кроме того, по данным СБУ, задержанный пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства, чтобы передать его РФ для осуществления воздушной разведки.

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В дальнейшем мужчина намеревался выехать в РФ и получить там гражданство, при этом в России он уже получил вид на жительство и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории, говорится в сообщении.

"Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте. Во время проведения обысков по местам работы и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного дела по статье "государственная измена" продолжаются следственные действия", — сообщает СБУ на своем сайте.

СБУ Задержание сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны, который, по данным СБУ, был завербован российскими спецслужбами

Ранее военный трибунал самопровозглашенной Донецкой народной республики осудил на 10 лет лишения свободы двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.